Interkulturelle Woche Tübingen

Die Interkulturelle Woche findet bundesweit jedes Jahr im Herbst statt und setzt ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Demokratie und ein respektvolles Miteinander.

Das Aktionsbündnis Vielfalt, welches sich aus Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen, Einrichtungen, Initiativen, Kirchen sowie vielen Engagierten in Tübingen - aus Stadt und Landkreis - zusammensetzt, gestaltet zahlreiche Veranstaltungen und schafft dadurch Räume für Begegnung, für Austausch, für die Auseinandersetzung und das Zusammenfinden. In Tübingen gibt es die Interkulturelle Woche in ihrer heutigen Form seit 2003.

Die Entwicklung der menschlichen Zivilisation basiert in hohem Maße auf der Fähigkeit verschiedener Völker und Kulturen, in einem Geist des Respekts und der Offenheit miteinander zu interagieren. Tübingen ist eine vielfältige, internationale Stadt – geprägt durch ihre engagierte Zivilgesellschaft und das tägliche Zusammenleben vieler Menschen mit unterschiedlicher Sprache, Herkunft und Lebensweise. In dieser lebendigen Umgebung setzen wir uns als Teil des Aktionsbündnisses Vielfalt seit vielen Jahren dafür ein, Menschen mit Zuwanderungs- und Fluchtgeschichte in unserer Stadt zu stärken, zu vernetzen und sichtbar zu machen.

Das Motto des 50-jährigen Jubiläums der bundesweiten Interkulturellen Woche lautet: „Dafür“.

• Dafür, dass Vielfalt gelebt und geschätzt wird.

• Dafür, dass alle Menschen Teilhabe und Anerkennung erfahren.

• Dafür, dass wir gemeinsam Verantwortung für ein friedliches Miteinander übernehmen.

Die Angebote der Interkulturellen Woche in Tübingen, Rottenburg, Mössingen und Gomaringen richten sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Zuwanderungs- und Fluchtgeschichte. Anerkennung sowohl der eigenen als auch der anderen kulturellen Werte bildet das Fundament für eine harmonische und nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung. Mit Veranstaltungen, Bildungsinitiativen und sozialem Engagement schaffen wir Räume für Begegnung, für Austausch, für Teilhabe, für Auseinandersetzung und Zusammenfinden.

Für einen vollständigen Überblick über alle Veranstaltungen beachten Sie bitte das Programmheft im Downloadbereich.