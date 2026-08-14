Interkulturelle Woche Tübingen

Die Interkulturelle Woche findet bundesweit jedes Jahr im Herbst statt und setzt ein sichtbares Zeichen für Vielfalt, Demokratie und ein respektvolles Miteinander.

Das Aktionsbündnis Vielfalt, welches sich aus Vereinen, Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen, Einrichtungen, Initiativen, Kirchen sowie vielen Engagierten in Tübingen – aus Stadt und Landkreis – zusammensetzt, gestaltet zahlreiche Veranstaltungen und schafft dadurch Räume für Begegnung, für Austausch, für die Auseinandersetzung und das Zusammenfinden. In Tübingen gibt es die Interkulturelle Woche in ihrer heutigen Form seit 2003.