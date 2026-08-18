"Interkulturelle Woche" Vortrag "Vielfalt als Entwicklungspotenzial für eine Gesellschaft"

Als Politologin und Religionswissenschaftlerin ist sie ausgewiesene Expertin für den Nahen Osten und kann lebendig und kenntnisreich aus dieser Region berichten.

Über Jahrhunderte hinweg lebten hier unterschiedliche Kulturen, Religionen und Volksgruppen weitgehend friedlich zusammen und schufen damit Rahmenbedingungen, die zu einer kulturellen und wirtschaftlichen Blütezeit führten.

Was können wir aus dieser Vergangenheit in unsere heutige Gesellschaft übertragen? Wie kann ein Zusammenleben gelingen, in dem Minderheiten geschützt und Vielfalt als Bereicherung erfahren wird?

Diese Themen gewinnen angesichts aktueller Entwicklungen neue Bedeutung–nicht nur im Nahen Osten, sondern auch bei uns.