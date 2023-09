Interkulturelle Woche 2023

Lesung aus dem Buch der 1979 in Albanien geborenen und dort aufgewachsenen Lea Ypi, gelesen von Ralf Lehmann. Lea Ypi hat ein „unglaublich kluges Buch über ihre Mädchenjahre in Albanien am Ende des kalten Krieges“ geschrieben (zit. Nach New Statesman). Das Buch zeichnet auf wunderbare Weise das Porträt des kleinen Landes Albanien in Zeiten des Zusammenbruchs und des Chaos in allen Lebensbereichen in der Zeit von 1990 bis 1997.