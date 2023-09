Literatur am Nachmittag mit Arnika Kaulfersch

Mit jedem neuen Roman in eine andere Welt eintauchen: Für alle, die Geschichte und Geschichten mögen - vielleicht eine Anregung, das Buch danach selbst zu lesen.

Natascha Wodin: Irgendwo in diesem Dunkel

Die Autorin ist 1945 als Tochter einer ukrainischen Mutter und eines russischen Vaters in Fürth geboren und wuchs in DP-Lagern, schließlich in Forchheim auf. Die Sprache, mit der sie ihre frühen, von Entbehrungen und Gewalt geprägten Jahre bewältigt, ist atemberaubend: "Was in Natascha Wodins west-östliches Kraftfeld gerät, wird zu großer Literatur".