Interkulturelle Wochen Göppingen

Die 31. Interkulturellen Wochen in Göppingen bieten vielfältige Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Filme, Ausstellungen und Mitmachaktionen.

Bereits zum 31. Mal öffnen die Interkulturellen Wochen in Göppingen Räume für Begegnungen von Menschen unterschiedlichster Herkunft und schaffen die Möglichkeit, voneinander zu lernen und den eigenen Horizont zu erweitern. Das vielfältige Programm umfasst Konzerte, Lesungen, Vorträge, Filme, Podiumsdiskussionen, Mitmachaktionen, Kunstausstellungen, Tanz und mehr.

Die Interkulturellen Wochen sind ein Raum der Ermutigung, unsere gesellschaftliche Vielfalt zu feiern!