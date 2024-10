Interkulturelle Wochen: Musik und Malerei mit natürlichen Farben

Diesen Nachmittag wollen wir gemeinsam mit Musik und Kunst verbringen. Wir haben dazu jede Menge unterschiedlicher Instrumente und natürliche Farben zum Malen bereit. Zuerst probieren wir die Instrumente aus: Zimbeln, Triangel, Trommel und das Xylophon. Dann die besonderen Farben, das sind Kaffee, Holzkohle, Asche, unterschiedliche Teesorten und Gemüsesäfte. Im Anschluss daran werden wir musizieren und malen. Dabei hören die Maler auf die Musiker oder die Musiker spielen nach den gemalten Bildern. Das ist ganz neu für Euch? Ihr entdeckt, was in Euch steckt! Vorkenntnisse in Musik und Kunst sind keine erforderlich.