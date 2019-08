× Erweitern Foto: Unsplash by Kilyan Sockalingum Kino

Dokumentation, Österreich 2014, Gilde Filmpreis "Kinophänomen des Jahres 2017".

50.000 Kilometer per Anhalter, über die Ozeane mit dem Schiff und Nachwuchs in Mexiko. „WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ ist ein bunter und besonders authentischer Film über die außergewöhnliche Reise von einem jungen Paar, dass in den Osten loszog, um dreieinhalb Jahre später zu dritt aus dem Westen wieder nach Hause zu kehren. Ohne zu fliegen und mit einem kleinen Budget in der Tasche erkunden sie die Welt, stets von Neugierde und Spontanität begleitet.