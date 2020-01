Interkultureller Frauenabend

„Frauen erzählen Frauen“, die Gruppe des Vereins Flüchtlinge und wir e.V. laden gemeinsam mit den Frauen von „Sichtbar“ zu einem bunten Gesprächsabend ein.

Wir wollen uns austauschen über den Wandel der Generationen in verschiedenen Kulturen. Was war anders im Leben unserer Großmütter und Mütter? Was wollen wir bewahren und

was wollen wir ändern?

Im persönlichen Gespräch in kleinen Runden lernen wir uns besser kennen und verstehen. Wir freuen uns auf viele Frauen unterschiedlicher Nationalitäten.

Vegetarische Beiträge zum Buffet oder freiwillige Spenden sind herzlich willkommen.