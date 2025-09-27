Interkulturelles Familienfest

Spiel und Spaß für Klein und Groß gibt es beim Interkulturellen Familienfest am 27.9. in und um die Kirchheimer Familien-Bildungsstätte, Widerholtstr.4.

Beginn ist um 10 Uhr mit dem Chor der Freihofgrundschule. Im Anschluss gibt es bis 13.00 Uhr verschiedene Spielstationen. Es darf jongliert und getöpfert werden, eine Zauberin lässt Luftballontiere entstehen, die Hüpfkirche lädt zum Toben ein und Glitzertattoos werden alle begeistern.

Zur Stärkung gibt es internationale Snacks und heiße und kalte Getränke werden vom FaBi-Mobil der Familien-Bildungsstätte angeboten. An Tischen ist Platz zum Ausruhen und für Begegnungen mit anderen Familien. Zu diesem Fest laden der Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen, das Christliche Familienzentrum Kirchheim, die Katholische Kirche Kirchheim, die Stadt Kirchheim und die Familien-Bildungsstätte ein. Es findet im Rahmen der Interkulturellen Wochen statt.