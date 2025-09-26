Interkulturelles Fest 2025 in Tauberbischofsheim

bis

NETZWERK Familie Schmiederstraße 25, 97941 Tauberbischofsheim

Im Rahmen der deutschlandweiten Interkulturellen Woche feiern wir ein Interkulturelles Fest mit Musik, Tanz, tollen Angeboten für Kinder und Raum für Begegnung mit Familien unterschiedlicher Kulturen.

Willkommen sind alle Neugierigen, ob groß, klein, jung oder alt! Menschen aus verschiedenen Ländern zeigen ihre Traditionen und laden zum Erleben und Mitmachen ein.

Außerdem gibt es ein internationales Buffet – bringt gerne einen typischen Snack oder ein kleines Gericht aus eurer Heimat zum Teilen mit!

Info

Freizeit & Erholung
