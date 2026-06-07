Interkulturelles Fest in Tauberbischofsheim

Unter dem Motto „Menschen treffen – Kulturen erleben – gemeinsam feiern!“ findet das Interkulturelle Fest 2026 in Tauberbischofsheim statt.

Willkommen sind alle Neugierigen, ob groß, klein, jung oder alt! Menschen aus verschiedenen Ländern zeigen ihre Traditionen und laden zum Erleben und Mitmachen ein.

Uns erwartet ein tolles Programm mit Musik- und Tanzbeiträgen aus unterschiedlichen Kulturen. Auch für Kinder gibt es vielfältige Angebote.

Als besonderer Höhepunkt wird um 15.30 Uhr das Puppentheater „Kasper und der verschwundene Freundschaftsstein“ aufgeführt.

Außerdem gibt es ein internationales Mitmach-Buffet – bring gerne einen typischen Snack oder ein kleines Gericht aus deiner Heimat zum Teilen mit!