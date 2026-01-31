Interkulturelles Frühstück

Bei unserem interkulturellem Frühstückstreff machen wir eine kulinarische Reise durch die verschiedenen Frühstücksspeisen aus aller Welt. Jede/r bringt eine Kleinigkeit aus seiner Heimatküche mit.

Gemeinsam mit anderen Menschen aus der Nachbarschaft entdecken wir neue Geschmacksrichtungen und teilen unsere Leckereien. Über eine kleine essbare Spende für den Frühstückstisch würden wir uns freuen, ansonsten ist unser Frühstück kostenfrei.

Weitere Infos auf arkus-heilbronn.de/quartierszentrum/angebote/interkulturelles-familienfruehstueck