Interkulturelles Frauenfrühstück

Begegnung der Kulturen

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Frauen aus aller Welt treffen sich zum gemeinsamen Frühstück im Alten E-Werk. Anja Verena Schick, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Göppingen, spricht ein Grußwort. Für Unterhaltung, Spaß und Stimmung sorgen internationale Tänze.

Landestypische Gerichte für das Büfett sind herzlich willkomm – so entsteht ein großes, reichhaltiges internationales Frühstücksbüfett mit Speisen und Spezialitäten aus vielen Ländern!

Info

