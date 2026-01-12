Interkulturelles Offenes Singen

Ein vergnügliches Treffen mit Mut zur Stimme und Spaß am gemeinsamen Singen – mit Sarah Neumann.

Internationale Hits, Lieder aus unterschiedlichen Ländern

– über Liebe und Heimat, Popmusikgeschichte, Neues und Altes.

Wir treffen uns ganz ungezwungen zum Singen – der Abend ist für alle geeignet. Es wird ausprobiert, gesungen, gelacht und es gibt viele neue Sprachen zum Kennenlernen.

Sarah Neumann bringt jedes Mal neue, spannende Lieder mit. Die Texte werden auf Leinwand projiziert, damit alle sie mitlesen können.