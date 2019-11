× Erweitern Steffi Neumann

„Unverwechselbare, soulige Stimme“ - „Glasklare Popstimme“ - „Mit ganzem Herzen dabei“.

Diese Kommentare sind ein Beispiel dafür, wie Zuhörer die Sängerin Steffi Neumann nach Auftritten beschrieben und erlebt haben.

Ob sie mit lediglich ihrer Gitarre ganz persönliche Wohnzimmerkonzerte gibt, mit kompletter Band oder wie in der LUKE mit ihrem Cellisten Sebastian Aisslinger auf der Bühne steht – Steffi Neumann ist überraschend berührend. Ihr Anliegen dabei ist es, die Zuhörer mit ihrer Stimme zu berühren, Botschaften in die Herzen zu singen und dabei ganz nah und persönlich bei den Menschen zu sein.

Neben Liedern aus der eigenen Feder singt sie ebenso Lieder die aus Funk und Fernsehen bekannt sind.

In ihren eigenen Texten geht es ihr um die kleinen Oasen im Alltag, die Geschenke an uns selbst sein können, und um das, was unserer Seele gut tut. Für Steffi ist das u.a., wenn man das Gefühl hat gehalten zu werden, im Leben einen Ruhepol zu haben und sich mit jemandem zu Hause zu fühlen.

Aktuell arbeitet sie an ihrem neuen Album, das im Frühjahr 2020 fertig werden wird.