Haben wir unser Schicksal selbst in der Hand oder sind geheime Mächte am Werk, die unser Leben steuern? David Norris (Matt Damon) darf einen Blick in die eigene Zukunft werfen – und beschließt, sich der Vorsehung zu widersetzen.

Der ehrgeizige Politiker steht kurz davor, einen Sitz im US-Senat zu bekommen, als er sich in die schöne Balletttänzerin Elise (Emily Blunt) verliebt. Aber zwischen ihnen und einer gemeinsamen Zukunft stehen mysteriöse Agenten, die alles zu verhindern versuchen, was nicht der Vorherbestimmung entspricht.

Ein Film, der auf überraschende Weise zum Nachdenken über das eigene Leben anregt.

FSK 12