Interkulturelles Singen

Ein vergnügliches Treffen mit Mut zur Stimme und Spaß am gemeinsamen Singen – mit Sarah Neumann.

Internationale Hits, Lieder aus aller Herren Länder, über Liebe und Heimat, Popmusikgeschichte, Neues und Altes – alles wird gesungen und ausprobiert.

Sarah Neumann bringt Lieder mit.

Die Texte werden auf Leinwand projiziert.

Info Sarah Neumann:

Sarah Neumann ist Sängerin und absolvierte ihr Studium an der HfM Würzburg und an der Royal Academy of Music in Aalborg.

Sie lehrt Jazz/ Popgesang und Improvisation an Hochschulen, vermittelt das "Musik machen", ist Chorleiterin und erfindet und leitet Projekte wie das offene Singen in Marbach und den alSarah Chor mit geflüchteten und einheimischen Menschen.

Beginn: 19:00

Einlass: 18:00