Internäschional Maultaschen Day

Am 8. März 2026 heißt es wieder: „Herrgottsbscheißerle ahoi!“
Wir feiern die wohl leckerste schwäbische Erfindung – die Maultasche!
Ob klassisch in der Brühe, knusprig gebraten oder kreativ neu interpretiert:
An diesem Tag steht alles im Zeichen der Teigtasche. Genießt regionale Spezialitäten, entdeckt neue Variationen und feiert mit uns ein Stück schwäbische Kultur – modern, herzlich und mit ganz viel Geschmack.
Save the Date: Sonntag, 8. März 2026
Ein Tag voller Genuss, Tradition und Spaß – rund um das schwäbische Kultgericht!