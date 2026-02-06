Internäschional Maultaschen Day

Am 8. März 2026 heißt es wieder: „Herrgottsbscheißerle ahoi!“

Wir feiern die wohl leckerste schwäbische Erfindung – die Maultasche!

Ob klassisch in der Brühe, knusprig gebraten oder kreativ neu interpretiert:

An diesem Tag steht alles im Zeichen der Teigtasche. Genießt regionale Spezialitäten, entdeckt neue Variationen und feiert mit uns ein Stück schwäbische Kultur – modern, herzlich und mit ganz viel Geschmack.

Save the Date: Sonntag, 8. März 2026

Ein Tag voller Genuss, Tradition und Spaß – rund um das schwäbische Kultgericht!