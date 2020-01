International Affairs - Meisner Edition

Was passiert, wenn man Improspieler*innen aus ganz Europa für eine Woche in einen Intensiv-Schauspielkurs steckt, kräftig schüttelt und dann auf eine Impro-Bühne wirft? Die Antwort auf diese Frage seht ihr bei der Show „Meisner and us. (No Bullshit allowed.)“. Die Meisner-Technik ist eine Schauspieltechnik, die sich aufs Zuhören, die Verbundenheit zwischen den Spielenden und echte Emotionen, statt Weichspülkalauern konzentriert. Das internationale Ensemble der Meisner-Intensivwoche in Würzburg, bestehend aus den Gastgeberinnen vom Kaktus und ausgewählten internationalen Gästen, wirft sich für Euch komplett ins Unbekannte und präsentiert einen Abend voller wahrhaftiger Gefühle und Szenen, die vor zwischenmenschlicher Spannung knistern. Und dabei garantiert Euch das Ensemble vor allem eines: keinen Bullshit.