International Arena League

Die Internationale Arena League kommt mit ihrer abgewandelten Form des American Footbal mit sechs Spielen der Stuttgart Stallions in die Landeshauptstadt. Die Spieltermine sind folgende:

Sa. 25.4. vs. Düsseldorf Warriors (Season Opening)

Sa. 9.5. vs. Glasgow Tartans

Fr. 22.5. vs. Zürich Bexx

Sa. 27.6. vs. Cincinnati Slingers

Sa. 11.7. vs. Düsseldorf Warriors

Sa. 25.7. vs. England Eruptors

Arena Football ist eine abgewandelte Form des klassischen American Football. Gespielt wird in Hallen auf einem Kunstrasen von der Fläche eines Hockeyfeldes. Es wird 8 gegen 8 gespielt, dadurch ist das Spiel schneller, es werden mehr Punkte erzielt und die Interaktion mit den Zuschauer:innen steht mehr im Fokus.