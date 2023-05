International Brass Festival Tübingen

Nachdem bereits 2022 das erste Brass Festival erfolgreich über die Bühne ging und Tübingen an nur einem Wochenende in eine tanzende Neckarmetropole verwandelte, sind wir mit Ihnen bereit für die Fortsetzung: Auch dieses Jahr werden tolle Bands aus der ganzen Welt die Tübinger Gassen mit Leben füllen. Tübingen und seine Region mit seinem weltoffenen, studentischen Publikum und seiner schönen Altstadt sind der perfekte Ort für ein internationales Brass Festival. An diesem Wochenende treffen sich viele internationale Bands zu Konzerten, Straßenevents und Workshops, um den gemeinsamen europäischen Gedanken zu stärken. Hier werden die unterschiedlichsten Brassbandstile dem Publikum nahegebracht – von Balkanjazz übers französische Orchester bis hin zum New Orleans Funk und jungen Hiphop. Musik für ganz junge und junggebliebene Jazzfans.

Als Kooperationspartner ist das d.a.i.Teil des Festivals und freut sich auf ein tolles Wochenende mit Ihnen. Alle weiteren Infos zum Festival und zum Programm finden Sie zeitnah unter www.dai-tuebingen.de/brass

In Kooperation mit Flam – der Tübinger Schlagzeugverein e.V