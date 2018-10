International Guitar Night 2018

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Das Kulturforum Schorndorf präsentiert wieder die beliebte International Guitar Night, das musikalische Highlight im Herbst, das aus dem Schorndorfer Musikprogramm nicht mehr wegzudenken ist.

Die Konzertreihe „International Guitar Night“ steht für Spannung, Virtuosität und einmalige Erlebnisse. Peter Finger entwickelte dieses Programm für Liebhaber akustischer Gitarrenmusik mit immer neuen Gästen aus der internationalen Musikszene aus verschiedenen Genres. So ist dieser Abend mit wechselnden Besetzungen von Meistergitarristen seit vielen Jahren ein Höhepunkt im musikalischen Jahr. Die stets im November stattfindende Tournee garantiert immer wieder ein begeistertes Publikum für Liebhaber handwerklich hervorragender Musik und für interessierte Musiker. Auf der Bühne präsentieren sich in diesem Jahr Alberto Lombardi (I), Steve Hicks (GB), Daniel Murray (BR) und Peter Finger (D).

Alberto Lombardi

Lombardis Gitarren-Arrangements wurzeln im Stil von Chet Atkins und Tommy Emmanuel, werden aber auch vom Big-Band-Sound der 1950er Jahre beeinflusst. Unter seinen Eigenkompositionen sind sowohl Instrumentals als auch Singer-Songwriter-Stücke zu finden.

www.albertolombardi.com

Steve Hicks

Der britische Fingerstyle-Gitarrist gilt als Kenner und virtuoser Interpret von amerikanischem Blues, Ragtime und Swing, aber auch von British Folk und Liedgut in keltischer Tradition. Seine Arrangements fesseln mit unglaublicher Tiefe und Präzision, sein Ton bleibt auch in den schwierigsten Passagen von höchster Klarheit, und sein Timing und Groove kommen unfassbarer selbstverständlich rüber.

Daniel Murray

Der junge Brasilianer beleuchtet in seinem durchweg sauberen Spiel sämtliche Facetten der brasilianischen Musik und besticht gleichermaßen durch Virtuosität und rhythmische Präzision. Von der gefühlvollen Ballade über Choro bis hin zu treibenden Samba-Rhythmen versteht er es mühelos, die Musik seines Heimatlandes authentisch zu interpretieren.

www.danielmurray.com.br

Peter Finger (D)

Peter Finger, dem Initiator der „International Guitar Night“, gelingt die perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition. Sein musikalischer Kosmos ist grenzenlos, zeugt von profunder Kenntnis der Musikgeschichte wie des Kontemporären. So wird der aufmerksame Zuhörer immer wieder auf die Klangsprache Debussys, Ravels oder Strawinskys stoßen – und sich im gleichen Atemzug vielleicht in rockigen Gefilden wiederfinden, verführt zu „Saitensprüngen“ in die weite Welt des Jazz. Oder er bestaunt Fingers fast orchestrales, manchmal atemberaubend experimentelles Geflecht aus Rhythmus, Harmonik und Melodie. Peter Fingers Musik ist stets sinnlicher Hochgenuss fern jeder intellektueller Gedankenkühle. Anspruchsvoll und anregend zugleich. www.peter-finger.com

Eine Kooperation mit dem

Kulturforum Schorndorf e.V.