International Guitar Night 2020

Virtuose Gitarristen aus aller Welt in jährlich wechselnder Besetzung bereiten Musikliebhabern in ganz Deutschland unvergessliche Konzerte: Peter Finger (D), Initiator der „International Guitar Night“, gelingt die perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition. Sein musikalischer Kosmos ist grenzenlos, zeugt von profunder Kenntnis der Musikgeschichte wie des Kontemporären. So wird der aufmerksame Zuhörer immer wieder auf die Klangsprache Debussys, Ravels oder Strawinskys stoßen – und sich im gleichen Atemzug vielleicht in rockigen Gefilden wiederfinden, verführt zu „Saitensprüngen“ in die weite Welt des Jazz.

Auf der Bühne spielen: Dylan Fowler (GB) mit walisischer Landschaftsmalerei in Tönen, keltischen und Folk- oder Balkan-Klangfarben, Nathasja van Rosse (NL), die zu den führenden Interpretinnen der Klassikgitarre gehört. Leider hat Sophie Chassee ihren Auftritt aus Corona-Gründen abgesagt.