International Ocean Film Tour 2026

Die fünf neuen Filme der International Ocean Film Tour Volume 12 erzählen von Menschen, die Aufbruch und Veränderung wagen. Ihre Geschichten führen uns hinaus aufs offene Meer, an raue Küsten und zu außergewöhnlichen Begegnungen, in denen das Leben intensiv spürbar wird. Wollt auch ihr mit Familie Schwörer um die Welt segeln, drei schottische Brüder auf ihre Pazifiküberquerung begleiten, neben Mantarochen tauchen oder dem Wind mit dem Kite und den Wellen mit der Kamera hinterherjagen? Dann holt euch eure Tickets für die International OCEAN FILM TOUR.