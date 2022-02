International OCEAN FILM TOUR Vol. 8

Kaum zu glauben - aber: Die Int. OCEAN FILM TOUR sticht nach pandemiebedingter Pause endlich wieder in See! Mit an Bord das brandneue Programm voller spannender Geschichten rund um unsere Ozeane!

Das Gesicht der Tour ist die 13-jährige Shobe, für die das Surfen die Hoffnung auf ein besseres Leben fernab der Armut Bangladeschs verspricht. Zudem geht es auf wissenschaftliche Entdeckungsreise zum Grund des Mittelmeers und ins ewige Eis. Vendée-Globe-Newcomer Boris Herrmann kann sich bei der härtesten Segelregatta der Welt keine Pause erlauben und ist bei allen Herausforderungen, die die See ihm entgegen wirft, komplett auf sich allein gestellt!

Die Veranstaltungen sind unter Berücksichtigung aller Auflagen, Erarbeitung flexibler Hygienekonzepte und digitaler Ausweichmöglichkeiten geplant. Neu sind die scanbarenTickets, die ab sofort bei allen OCEAN-Events ein kontaktloses Check-in gewährleisten. Die Premiere findet am 08. März 2022 in Hamburg statt und im Anschluss stehen über 150 Veranstaltungen auf dem Tour-Plan. Der erste Abstecher nach Stuttgart ist am 17. März, um 19:30 Uhr im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark.

Gezeigt werden fünf Filme mit einer Gesamtlänge von ca. 120 Minuten. Inklusive Moderation und Rahmenprogramm dauert eine Veranstaltung zwischen 2,5 und 3 Stunden. Das einzigartige Filmevent für alle, die das Meer lieben, kehrt zurück auf die große Leinwand!

Alle Infos und Tickets unter oceanfilmtour.com oder auf outdoor-ticket.net.