Faszinierende Geschichten aus der Welt der Ozeane: Das zweistündige Programm der INTERNATIONAL OCEAN FILM TOUR Vol. 12 zeigt Menschen, die das Meer lieben und alles dafür tun, diesen einzigartigen Lebensraum zu bewahren.

Seit über zehn Jahren begeistert die Filmtour ihr Publikum mit einem unverwechselbaren Mix aus Filmen über alle Arten von Wassersport und Meeresabenteuern – und liefert mit jedem Programm spannende Geschichten, Inspiration und unvergessliche Denkanstöße.