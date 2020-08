Das International Swing Quartet setzt sich aus 4 weitgereisten Musikern zusammen, die zweifelsohne zur Weltspitze in diesem Genre gehören. Bestehend aus zwei deutschen und zwei australischen Top-Musikern, verzaubert diese Gruppe mit einer sehr unterhaltsamen Reise durch das Repertoire des klassischen Swing.

Vocal Swing at its best!

Besetzung:

Nicki Parrott - vocals, bass

Engelbert Wrobel - clarinet, tenor sax

David Blenkhorn - guitar

Thilo Wagner - piano