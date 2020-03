Internationale-Flugzeug-Veteranen-Teile-Börse

Wo werden heute noch Holzpropeller von 1. WK Flugzeugen, oder Teile eines Starfighters angeboten? Diese Frage stellen sich zahlreiche Flugzeugenthusiasten in ganz Deutschland. Die Antwort darauf ist ganz einfach, denn auf der Internationalen-Flugzeug-Veteranen-Teile-Börse gibt es alles was das Sammler-Herz begehrt. Die Börse wird in direkter Nähe des Flugplatzes Speyer, in der Eventhalle "Hangar 10" des Technik Museum Speyer ausgerichtet.

Die Traditionsveranstaltung mit ihren ca. 70 Ausstellern zeigt an diesem Tag ihre seltenen Flugzeugteile, die sie verkaufen, tauschen, oder über die sie einfach nur fachsimpeln. Die Händler kommen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, der Schweiz, England, den Niederlanden, Polen und der Tschechien Republik.

Man findet Instrumente und Propeller aus dem 1. WK, Jet-Helme aus den Siebzigern und noch vieles mehr. Ein großer Bestandteil der Börse werden auch diesmal wieder Teile von Warbirds, wie Messerschmitt Me 109 und Focke Wulf Fw 190 sein. Aber auch Bücher, Zeichnungen, Fotos und historische Kleidung werden reichhaltig angeboten. Für junge Besucher gibt es ein großes Angebot an Flugzeugmodellen und der dazu gehörenden Literatur.