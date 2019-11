Internationale Mineralien-, Fossilien-, Schmuck- und Edelsteinbörse

Über 60 hochkarätige Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren auch in diesem Jahr in der Zollern-Alb-Halle edelste Schmuckstücke, faszinierende Mineralien und Fossilien sowie glänzende Edelsteine. Nicht nur ausländische Fundstücke werden ausgestellt und zum Kauf angeboten. Wie in jedem Jahr sind zahlreiche heimische Mineralien- und Fossiliensammler vertreten, die ihre selbst gefundenen und präparierten Prunkstücke ausstellen.

Währende der Öffnungszeiten bietet der Verein Höhle und Karst aus Albstadt wieder eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken an.