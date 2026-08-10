Internationale Woche - Konzert: Jussi Makkonen & Nazig Azezian

Der Cellist Jussi Makkonen und die Pianistin Nazig Azezian bilden ein Kammermusik-Duo von herausragender Qualität. Seit 2013 spielen beide zusammen.

Jussi Makkonen (1979 Lieksa) studierte an der Sibelius Akademie (SIBA) und schloß 2005 mit dem Master ab. Danach spielte er u.a. im Gustav Mahler Orchester. Seit seiner ersten CD-Veröffentlichung 2008 auf Naxos hat sich Makkonen auf die Musik finnischer Komponisten und insbesondere auf Jean Sibelius konzentriert. Konzertreisen führten ihn u.a. in die USA, Deutschland, Vietnam und die Philippinen, er spielte u.a. mit Terhi Dostal und Rait Karm.

Auch die armenisch-stämmige Pianistin Nazig Azezian studierte an der SIBA, beide zusammen erhielten u.a. 2019 in den USA den „Finlandia Foundation National Award of Excellence“, insbesondere für ihre Sibelius-Interpretationen. Beide sind auch dafür bekannt, Konzerte für Schüler und junge Menschen zu machen und diesen die Musik von Sibelius nahezubringen.

Jussi Makkonen und Nazig Azezian begeistern mit einem rein finnischen Programm, dessen Schwerpunkt natürlich auf Jean Sibelius liegt.

Jussi Makkonen – Cello | Nazig Azezian – Piano

Die Deutsch-Finnische Gesellschaft bietet währenddessen Zimtschnecken und finnische Getränke an