Seit 2015 findet weltweit alljährlich am 21. Juni der internationale Tag des Yoga statt.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den letzten Jahren gestaltet die VHS Künzelsau in Kooperation mit der Stadt Künzelsau, dem KÜNfit (TSV Künzelsau) dem Santulan-AUM-Kurzentrum, Santulan Veda e.V. Öhringen, dem Indischen Generalkonsulat in München, der AOK Gesundheitskasse und den Volkshochschulen Öhringen, Crailsheim und Schwäbisch Hall den internationalen Yogatag am Mittwoch, den 21. Juni 2023 in Künzelsau.

Alle Interessente ob Anfänger oder Fortgeschrittene sind herzlich eingeladen mitzumachen. Der Yogatag findet in Künzelsau im KÜNfit, Hallstattweg 36 statt. Bei schönem Wetter werden auch Kurse im Freien (Stadion) angeboten. Nähere Details sind über die jeweilige Homepage der Kooperationspartner verfügbar oder direkt in der VHS-Geschäftsstelle Künzelsau.