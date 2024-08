Filmzentrum Bären - Welche Auswirkungen haben Kriege auf die deutsche Gesellschaft?

Anlässlich des Antikriegstags 2024 laden der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Attac und die Partnerschaft für Demokratie Böblingen zum „Politischen Kino” ein. Anschließend findet eine Diskussion mit einem jüdischen und einem muslimischen Gast statt.

Mit Blick auf den Gaza-Krieg sind die Auswirkungen in Deutschlanddeutlich. Seit dem 7.10.2023 sind sowohl antisemitische als auchantimuslimische Vorfälle sprunghaft angestiegen. Menschen werdenverbal und körperlich aufgrund ihrer (vermeintlichen) Religions-zugehörigkeit angegriffen oder erleben strukturelle Diskriminierung.Dieser Krieg befeuert Vorurteile gegen muslimische und jüdischeMenschen, die unterschwellig vorhanden sind und in Kriegszeitenaktiviert und verstärkt werden.Der Kurzfilm "Masel Tov Cocktail" setzt sich mit diesen Vorurteilenauseinander. Wir wollen den Film gemeinsam schauen und hinterhermit dem Präventionsbeauftragten des Landkreises Böblingen, JörgLitzenburger, darüber diskutieren. Die Gäste David Holinstat undMartin Attar sind in der politischen Bildung aktiv und versuchen mitder Stiftung Weltethos durch ihren Workshop „Religion: All you canask!“ antisemitische und antimuslimische Vorurteile abzubauen. Wir wollen an der Veranstaltung nicht den Gaza-Krieg diskutieren.Denn: Thema ist der Anstieg an Anfeindungen in Deutschland, wiesich dies auf Betroffene auswirkt und was wir dagegen tun können.

Kostenlose Karten an der Kinokasse erhältlich, solange Plätze verfügbar sind. Einlass ab 17:45 Uhr. Die Veranstaltenden behalten sich vor, Teilnehmende von der Veranstaltung auszuschließen, wenn diese durch antisemitische, rassistische, extremistische oder diskriminierende Beiträge die Veranstaltung stören.