Böblinger Modellflugtage 2024

Die Böblinger Modellflugtage finden dieses Jahr wie folgend statt:28.09.2024 Helitreffen "unter Freunden"29.09.2024 Schauflugtag mit Programm Wir laden hiermit alle Interessierte, Freunde und Piloten ein. Erleben Sie Modellflug in seiner ganzen Vielfalt - von groß bis klein, von Segelfliegern, Elektrofliegern, Motorfliegern, Hubschrauber bis zu Turbinenjets! Natürlich ist an diesem Wochenende für Speis und Trank gesorgt. Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl kostenfrei zur Verfügung. Wir freuen uns auf jeden Besucher, egal ob jung oder alt - einfach vorbeikommen und ein paar schöne Stunden unter Modellfliegern genießen.