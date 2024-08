Walk and Talk: Ein interaktiver Spaziergang mit Ihrer Polizei

Das Angebot Walk and Talk richtet sich an Senioren*innen, die auf eine neue Art und Weise über die Betrügereien am Telefon aufgeklärt werden möchten. Da mit dem Herbst die dunklere Jahreszeit beginnt, können auch spezielle Fragen zum Einbruchschutz gestellt werden. Bei der Aktion sollen trotz der Ernsthaftigkeit des Themas auch der Spaß an der Bewegung und der persönliche Austausch unter den Teilnehmenden nicht zu kurz kommen. Die Veranstaltung beinhaltet neben dem Spaziergang drei stationäre Phasen. Es werden keine besonderen Anforderungen an die körperliche Fitness gestellt. Auch Personen mit körperlichen Einschränkungen können teilnehmen. Aufklärung ist der beste Schutz. Darum freut sich die Offene Städtische Seniorenarbeit besonders darüber, dass Erster Polizeihauptmeister Moritz Schuster und Polizeihauptkommissar Ralf Sträter vom Polizeipräsidium Ludwigsburg zu uns kommen, um über dieses wichtige Thema zu informieren. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg statt. Um Anmeldung wird gebeten unter: E-Mail: seniorenarbeit@boeblingen.de oder telefonisch unter 07031/669 – 9907.