Digitalisierung: Mobiles Bezahlen – Das Smartphone wird zur digitalen Geldbörse

Bargeldlos mit dem Smartphone bezahlen, das geht nicht nur beim Onlinekauf einer Fahrkarte, sondern auch an der Supermarktkasse, im Schuhgeschäft und im Kino. Das alles ermöglicht die Smartphone-App für Mobiles Bezahlen oder Pay-App. Referent Sinan Karayel von der Kreissparkasse Böblingen erklärt, welche mobilen Bezahllösungen es gibt und wie die Nutzenden davon profitieren können. Auch auf Sicherheitsaspekte wird ausführlich eingegangen. Außerdem wird gezeigt, wie Mobiles Bezahlen funktioniert. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Offenen Städtischen Seniorenarbeit statt. Um Anmeldung wird gebeten telefonisch unter (07031) 669-9907 oder per E-Mail an seniorenarbeit@boeblingen.de.