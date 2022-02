Internationaler Frauentag

Frauen in der Region und weltweit haben, nicht erst in den letzten zwei Jahren enorme Widerstandsfähigkeit, kreative Lösungsfindung, Führungsstärke und echten Zusammenhalt in allen Lebensbereichen, bewiesen. Wir wollen Impulse setzen und den gesellschaftlichen Einsatz von Frauen aus verschiedenen Lebenswelten würdigen, unseren, Erfahrungsschatz schwesterlich teilen und zum offenen Dialog einladen. Auf dass jede Frau die Heldin in sich erkennt, und ermutigt ein neues WIR mitgestaltet!

• Begrüßung: Frauenratsvorsitzende Christina Greiner und Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr

• Beitrag: „Frauen und Krisen: eine internationale Heldinnengeschichte“

Veranstalterinnen: Frauenrat der Stadt Waiblingen und Kulturhaus Schwanen