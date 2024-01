Internationaler Kreativtreff für Frauen

Frische frühlingshafte Stimmung kommt schon beim Binden und Dekorieren des Kranzes auf. Doch das wirkt auf den ersten Blick gar nicht so einfach. Wie ohne großen Aufwand ein schöner Kranz hergestellt wird, erklärt Elnora Hummel beim Kreativtreff am Freitag, 02.02.2024.

Heutzutage ziert der Kranz vielerorts Türen und Fenster und fungiert als empathisches Begrüßungskomitee noch bevor ein Haus oder ein Raum betreten wird. Der Kranz kann ganz nach den eigenen Vorstellungen dekoriert werden. Dabei ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Passend zur kommenden Frühlingszeit basteln die Besucherinnen des Internationalen Kreativtreffs am Freitag, 2. Februar 2024 von 14:00 bis 16:30 Uhr im Besprechungszimmer in der Bahnhofstraße 15 (Mobilitätspunkt) im 1. OG gemeinsam Türkränze. Elnora Hummel leitet die Teilnehmerinnen fachkundig an.