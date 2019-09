Internationaler Kunstsalon

Am letzten Oktoberwochenende 2019 wird Burg Stettenfels wieder zur Kunstgalerie. In unserem historischen Ambiente werden in der gesamten Burg stilvoll und wertig aktuelle Positionen von 50 nationalen und internationalen Künstler in Szene gesetzt.

Die Kombination aus historischer Burg, einem modernen und professionellen Präsentationssystem, hochwertiger, zeitgenössischer Kunst und entspannter Gastronomie weckt einen Zauber, dem man sich weder als Besucher noch als Künstler entziehen kann. Freuen Sie sich auf moderne Malerei, Fotografie, Skulpturen und Objekte der Spitzenklasse und lassen Sie sich diesen Topevent der Kunst nicht entgehen.

Wir laden Sie herzlich ein. Sollten Sie bei Ihrem Besuch 'Ihr' Kunstwerk gefunden haben, gehören ein kostenloser Verpackungsservice und die Bezahlmöglichkeit mit Karte selbstverständlich zu unserem Service.

Öffnungszeiten:

Freitag, 25.10.2019 | 17.00 – 20.00 Uhr

mit feierlicher Eröffnung und Sektempfang

Samstag, 26.10.2019 | 11.00 - 18.00 Uhr

Sonntag, 27.10.2019 | 11.00 - 17.00 Uhr