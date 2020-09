Internationaler Kunstsalon

Seit vielen Jahren kennt man auf der Burg die Osterausstellung zeitgenössischer, regionaler Künstler, die seit 2018 um einen Kunstsalon im Herbst mit nationalen und internationalen Künstlern ergänzt und erweitert wurde.

Und so wird auch in 2020 die Burg Stettenfels am letzten Oktoberwochenende wieder zu einer Kunstgalerie. In dem historischen Ambiente der Burg werden vom 23.-25. Oktober 2020 stilvoll und hochwertig aktuelle Positionen von rund vierzig nationalen und internationalen Künstler in Szene gesetzt.

Gerade die Kombination aus moderner Kunst und historischem Gemäuer hat seinen ganz besonderen Reiz. Zum entspannten Besuchserlebnis gehören ein kostenloser Einpack- und ein Kredit-/EC-Kartenservice (im Foyer des EG), natürlich ein kostenfreier Eintritt zur Ausstellung und eine geöffnete Burggastronomie.

Lassen Sie sich von der Kunst verführen, suchen Sie das Gespräch mit den Künstlern, genießen Sie das Burgambiente, tauchen Sie ein in die Magie der Kunst, die nicht den Körper aber doch den Geist befreien kann.