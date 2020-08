Internationaler Opsilon-Handpan Kurs

Vom 25.10 bis zum 30.10.2020 findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Süßen unser Opsilon Handpan Kurs 2020 statt. Veranstaltungsort ist die Kulturhalle in 73079 Süßen. Der Kurs startet mit einem Konzert von Rafael Sotomayor und Kate Stone am 25.10 um 19 Uhr.

Die Woche beinhaltet zwei mal zwei Stunden Unterricht pro Tag und die Teilnehmer haben ausgiebig Zeit um Instrumente auszuprobieren.

Wie aus den anderen Workshops gewohnt wird für jeden Teilnehmer ein Instrument gestellt.

Eintritt zum Konzert: 16€/19€ – Tickets können via easyticket gekauft werden. Eine Abendkasse wird es auch geben.

Tagesplan:

Ab 9:00 Uhr Einlass und Ankommen

9:30 – 11:30 Uhr erste Unterrichtseinheit

12:30 Uhr Mittagessen

15:00-17:00 Uhr zweite Unterrichtseinheit

18 Uhr Abendessen

Dazwischen und danach kann selbstständig gespielt werden. Kaffee und Kuchen gibt es am Nachmittag und auch für ein Abendprogramm ist gesorgt. Am 30.10 findet dann ein Abschlusskonzert der Kursteilnehmer statt.

Kosten:

Kursgebühr: 350€ (inklusive Eintritt zum Exklusivkonzert)

Verpflegung: 125€ für die gesamte Woche (Mittag, Kaffee, Abendessen)

Unterkunft: Hotelrestaurant “Zum Bäumle” Süßen: 50€ pro und Person inklusive Frühstück.

Anmeldung: ausschließlich über die Stadt Süßen unter folgendem Link oder via Flyer

https://kulturhalle.suessen.de/kurse

Der Flyer mit weiteren Informationen steht hier zum Download bereit: https://opsilon.de/wp-content/uploads/2020/03/DIN-A6_8-Seiter_Opsilonkurs_WEB-Herbst.pdf