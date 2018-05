Internationaler Sandskulpturen-Wettbewerb

Sechs Künstler erschaffen vor den Augen der Besucher imposante Kunstwerke und die Zuschauer stimmen ab: Wer hat die eindrucksvollste Skulptur erschaffen.

In den barocken Formen der Broderie / des Nordgartens fügen sich im Laufe dieser Veranstaltung die unterschidlichsten faszinierenden Bauwerke internationaler Sandkünstlter. Was hierbei aus einem anfangs lieblos abgeladenen Sandhaufen entsteht, ist kaum in Worte zu fassen. So können die Besucher auch live bei der Entstehung der Skulpturen dabei sein. Fern von jedlichem Museumscharakter oder der Sterilität eines Ateliers schaffen die Künstler mit ihrem unglaublichen Geschick und Auge fürs Detail einmalige und auch filigrane Werke, die zwar nicht für die Ewigkeit betoniert, zumindest aber für eine gewisse Zeit Bestand haben werden. Dafür sogt eine ganz besondere Imprägnierung der Werke nach Fertigstellung, sodass Wind und Wetter keine Chance haben werden.

Bereits während der Schaffungsphase können sich die Besucher für Ihr Lieblingskunstwerk entscheiden, dass am besten gefällt, am meisten Urlaubsgefühle weckt, am unglaublichsten präsentiert wird oder einfach auch die eigene Fantasie am ehesten angeregt hat, bevor dann bei der Siegerehrung (12.07.2018) der Künstler gekührt wird, der am meisten Besucher mit seiner Kunst in den Bann ziehen konnte.