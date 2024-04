Der OGV Wassertrüdingen ist auch in diesem Jahr wieder beim INTERNATIONALEN TAG DER STREUOBSTWIESEN dabei.

Am 1. Mai wird von 14:00 bis 16:30 Uhr mit einem CAFÉ UNTER APFELBÄUMEN am Baudenhardtweg 1 auf der Streuobstwiese (oder, wetterbedingt, in der Feldscheune) gefeiert.