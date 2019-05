Internationaler Tag - Gemeinsam sind wir bunt.

Im Rahmen des Kunst- und Aktionspfads 2019. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

An diesem Tag möchten wir mit Konzerten, Theater und Kunstaktionen zeigen, wie herrlich bunt und vielfältig unsere Gesellschaft ist. Heute gibt passend dazu nach dem Brunch ein besonderes internationales kulinarisches Angebot. Auch passend zum Thema sind mehrsprachige Führungen über den Pfad in kurdisch, arabisch, englisch und französisch geplant. Unsere Jugendlichen können übrigens auch Fulla, Mandike und vielleicht bieten sie ja auch eine Führung in Jugendsprache an: Voll krass, Alter! Außerdem wird es Infostände von regionalen und überregionalen Organisationen geben, die sich mit Flucht und Asyl beschäftigen.

10h Brunch mit Samnas | Afrikanische Musik mit Comedy und Akrobatik

11h Kleine Winterreise in den Frühling | Theater im Atelier mit Cadrage Schattenspiel - ab 14 Jahre

14h/ 15h/16.30h Theater der Geflüchteten

Kurze Szenen der Flucht - Die intensive Darbietung von Geflüchteten zeigt Szenen, vor denen wir unser Herz nicht verschliessen sollten.

14.15h Trommelgruppe HauDrauf | SchülerInnen der KWFS Kirchheim

14.30h Sonntagskonzert mit den Wüstenblumen | 20 MusikerInnen aus 30 Ländern

