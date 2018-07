Internationaler Volkswandertag

Herzliche Grüße, allen Wanderfreunden aus Nah und Fern! Wie schon in den letzten Jahren,so möchten wir Euch auch dieses Jahr am 16. September 2018 zu unserem 39. Int. Wandertag recht herzlich einladen. Los gehts ab 7:00 Uhr in der Turn und Festhalle in Edelfingen, die Strecken sind 5- 10 oder 15 Kilometer lang. Für das leibliche Wohl ist auf den Strecken und in der Halle bestens gesorgt. Vergesst die Hektik und den Stress des Alltags bei unserer Wanderung im " Lieblichen Taubertal " , wandert durch Wald und Flur und geniest die Natur. Auf Euer kommen würden wir uns sehr freuen, der Wanderverein Edelfingen