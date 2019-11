Internationaler Weihnachtsmarkt für Kinder: Peacemas

Hinter der Stiftskirche in Öhringen ist auch Weihnachtsmarkt. Dort geht es international zu mit Gästen und Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus ganz verschiedenen Ländern: Gambia, Iran, Litauen, Pakistan, Slowakei, Tunesien, Ukraine, Weißrussland und natürlich Deutschland. Weihnachtsbräuche, Geschichten und Leckereien aus diesen Ländern können am 2. Adventwochenende in Öhringen entdeckt werden. Alle Besucher des Weihnachtsmarktes sind herzlich eingeladen, internationale Luft zu schnuppern und Frieden auf Erden zu erleben. Besonders eingeladen sind die Kinder. Für sie hat jedes Land eine Überraschung: Sie können spielen und singen und tanzen und lachen beim lustigen Stockpuppentheater und vielen weiteren schönen Sachen. Und sie hören Lieder aus anderen Ländern. Der internationale Weihnachtsmarkt unter dem Motto PeaceMas findet parallel zum Weihnachtsmarkt Öhringen auf dem Ölberg hinter der Stiftskirche statt (Zugang über die Poststraße). Das Evang. Bezirksjugendwerk Öhringen und seine Gäste freuen sich auf Sie. Öffnungszeiten: Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 13 Uhr