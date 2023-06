Die Ausschreibung zum Wissenschaftspreis 2023 wird am 7.7.2022 online gestellt unter: - http://hgb-stiftung.org/html/Science_Prize.html - Theme_Climate Change and Conflict - Call for 2023 Science Prizeund ab 11.7. weltweit verbreitet u.a. an:

- International Studies Association- Environmental Studies Section

- International Studies Association- Peace Studies Section

- International Studies Association- international Security Studies Section

- International Peace Research Association

und viele andere relevante internationale Organsationen

Um beide Preisvergaben 2023 längerfristig in das Kulturleben der jungen Hochschulstadt Mosbach einzufügen, ist der HGBS-Vorstand interessiert, diese wieder als gemeinsame Veranstaltung mit der Stadt Mosbach in der Alten-Mälzerei durchzuführen.

Dr. Hans Günter Brauch, HGBS Vorstand, Alte Bergsteige 47, 74821 Mosbach, Deutschland, 10.7.2022 49-6261-12912 ¾ hg.brauch@onlinehome.de, http://www.hgb-stiftung.de and http://www.hgb-stiftung.org Internationaler Wissenschaftspreis 2023 zum Thema: Klimawandel und Konflikte Gemeinsam mit der internationalen Jury <http://hgb-stiftung.org/html/Global_Jury.html> aus je sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen Kontinenten vergibt die HGB-Stiftung ihren ersten Internationalen Wissenschaftspreis 2023 in Mosbach (Baden-Württemberg). Grundlage für den Preis ist ein von der Autorin bzw. dem Autor allein verfasster wissenschaftlicher Beitrag in englischer Sprache, der seit Januar 2020: Ø in einer begutachteten englischen wissenschaftlichen Zeitschrift erschien; Ø als Buchbeitrag in einem begutachteten wissenschaftlichen Sammelband erschien; oder ein bisher unveröffentlichter wissenschaftlicher Text (Aufsatz, Report, Buch): Ø z.B. eine bisher unveröffentlichte Dissertation oder Habilitation; Ø ein bisher unveröffentlichtes Buchmanuskript. Der Internationale Wissenschaftspreis der HGB-Stiftung umfasst einem Geldbetrag in Höhe von 3000 €, die Reisekosten und einen kurzen Hotelaufenthalt in Mosbach in Deutschland. · Bei einem unveröffentlichten Buchmanuskript ist eine kostenfreie und honorierte Veröf-fentlichung in der begutachteten Buchreihe: The Anthropocene: Politik – Economy – Society – Science im Verlag Springer Nature Switzerland möglich. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2023. Bitte reichen Sie Ihre Arbeit als pdf-Datei mit Ihrem Lebenslauf und Kontaktdaten ein bei: hg.brauch@onlinehome.de und mit der Post an: PD Dr. Hans Günter Brauch, HGBS-Vorstand, Alte Bergsteige 47, 74821 Mosbach, Deutschland. Der Preis wird am 14. Juli 2023 in Mosbach mit den HGBS-Schülerpreisen vergeben. Details zur Ausschreibung finden Sie hier: http://hgb-stiftung.org/html/Science_Prize.html

18:00-19:00 Vergabe des ersten Wissenschaftspreises 2023 (voraussichtlich in englischer Sprache) [Versionen 02_1, 02_2, 02_3, 02_4] und in deutscher Sprache [02_5 & 02_6]

19:00-19:30 Empfang

19.30-21:30 Vergabe des zweiten Schülerpreises 2023 (in deutscher Sprache)