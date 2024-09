Vergabe des 2. Internationalen Wissenschaftspreises 2024

Die HGB-Stiftung wurde am 8. Mai 2020, dem 75. Jubiläum der Befreiung Europas vom Faschismus, gegründet.

Seit dem 24. Februar 2022 erfahren wir alle auch bei uns die Folgen von Kriegen und gewaltsamen Konflikten in Mitteleuropa und im Nahen Osten, mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und dem Angriff der Hamas auf Israel. Über 1000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und hunderte weitere Flüchtlinge und Asylsuchende leben bei uns im Neckar-Odenwald-Kreis, in der Stadt Mosbach und in den Kreisgemeinden. Die Folgen dieser globalen Entwicklungen bestimmen auch unser lokales Leben und Handeln. Während die HGBS 2023 den 1. Internationalen Wissenschaftspreis 2023 zu Klimawandel und Konflikte an Prof. Dr. Tobias Ide (Australien/Japan/Deutschland) für sein Buch zu den _Auswirkungen von Katastrophen auf Konflikte vergab, prämiert der 2. Wissenschaftspreis 2024 unter dem Begriff des Ökozids: Folgen von Kriegen und Klimawandel auf die Ernährungssicherheit weltweit seit 1945 (dem Beginn des Menschenzeitalters). Die Opfer des Klimawandels im östlichen Afrika (als Folge von Dürre, Hitzewellen, Waldbränden, Überschwemmungen) wurden zusätzlich Opfer des Krieges zweier wichtiger Weizenexportländer (Ukraine, Russland), des starken Anstieges der Exportpreise wichtiger Grundnahrungsmittel. Die Folgen sind, dass Hunger und Unterernährung in vielen armen Ländern stark zugenommen haben. Die Kriege haben zusätzlich die globale Ökobilanz verschlechtert und die Verminung und Vergiftung fruchtbarer Ackerböden wird für viele Jahre die Ernährungslage verschlechtern. Der Ökozid ist noch kein rechtsverbindlicher Straftatbestand des internationalen Strafrechts, des humanitären Völkerrechts sowie des internationalen Umweltrechts.

18:30-19:00 (Empfang)

19:00-21:00 Veranstaltung (in englischer und deutscher Sprache)

21:00-21:30 Gespräch mit den Referentinnen und Referenten (2. Teil des Empfangs)