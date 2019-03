Führung durch die Ausstellung "Weichenstellung – mit der Eisenbahn kam die Industrie"

1869 wurde Mössingen an das württembergische Eisenbahnnetz angeschlossen. Die Dampflokomotive „Leonberg“ eröffnete die Strecke Tübingen-Hechingen am 24. Juni 1869 in einer feierlichen Einweihungsfahrt. Es war eine „Weichenstellung“ für die Region und das Dorf Mössingen. Denn der Eisenbahnanschluss bedeutete Mobilität für die Menschen und neue Transportmöglichkeiten für Waren. Mit der Eisenbahn siedelten sich Industriebetriebe in Mössingen an. Erste Textilfabriken wie Amann & Söhne, die spätere Trikotwarenfabrik Merz und die Mechanische Buntweberei Hummel, später Pausa, ließen sich schon nach wenigen Jahren nieder. Die Ausstellung „Weichenstellung“ im Museum Kulturscheune zeigt den Wandel des Handwerker- und Bauerndorfs Mössingens hin zu einem Ort mit industrieller Prägung.