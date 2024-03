Internationales Big Band Festival

nternationales Big Band Festival

MPG MIDI Big Band (Leitung Hannes Reich)

MPG Big Band (Leitung Frank Kroll)

Um die 11 (Leitung Uli Lutz)

Concert Jazz Band der Hall High School West Hartford, CT, USA (Leitung James Antonucci)

Die MPG Big Band war 2023 auf USA Tournee und besuchte unter anderem wieder die Hall High School in West Hartford, CT, an der es eine herausragende Concert Jazz Band gibt, mit formidablen, jungen Musikerinnen und Musikern, die mit Preisen regelrecht überschüttet werden. In diesem Jahr sind die Amerikaner zum Gegenbesuch hier und so entstand der Gedanke eines internationalen Big Band Festivals.

Die Hall High School war eine der ersten High Schools in den Vereinigten Staaten, die Jazz in den täglichen Lehrplan integriert hat. Seither sind die Musiker der Schule auf der ganzen Welt aufgetreten. Die preisgekrönte Hall High Concert Jazz Band wurde mehrfach mit einem Student Music Award der renommierten Jazz-Zeitschrift, dem Downbeat Magazin, ausgezeichnet. Zudem wurde die Band mehrfach Essentially Ellington National Finalist, errang den ersten Platz beim Berklee High School Jazz Festival sowie beim Charles Mingus Festival, um nur einige der vielen Trophäen und Auszeichnungen zu nennen. Auf dem Programmzettel der Band stehen Titel des traditionellen Jazz Repertoires wie Duke Ellington, Count Basie, NY Voices, Horace Silver, Dizzy Gillespie, Thad Jones, Billy Strayhorn, Jim McNeely und Charles Mingus.

Zu hören sind neben der Concert Jazz Band (Leitung James Antonucci) und der MPG Big Band (Leitung Frank Kroll) die Mittelstufen Big Band des MPG (Leitung von Hannes Reich) und die Jazzclub 88 Band um die elf (Leitung Uli Lutz). Freuen Sie sich auf einen bunten Abend mit groovig-jazzigen Big Band Sounds.